В Киеве произошел резкий скачок COVID-19: за сутки 400 новых больных

В Киеве за минувшие сутки, 18 сентября, коронавирусом (COVID-19) заразились 400 человек. В области число новых больных – 135.

Как сообщает СНБО, всего в столице заболело 19 140 человек, в области – 7611.

Также за прошедшие сутки в Киеве умерли 8 пациентов (всего 312), а выздоровели – 86 (5828). На Киевщине COVID-19 заразилось 7611 человек (+135 за сутки). Побороли болезнь – 4929 (+40), а умерли – 156 (+6).

Ранее в Киеве за сутки коронавирусом заразился 291 человек.

Всего в Украине состоянием на утро, 19 сентября, официально коронавирусом (COVID-19) заразились 172 712 человек. Из них 3240 – за минувшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в столице фиксировали "рекорды" по числу новых зараженных коронавирусом за сутки – 428 и 404 случаев.