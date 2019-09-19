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19 сентября • обновлено в 23:17
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В Киеве произошел масштабный блэкаут: детали ЧП

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В Печерском районе Киева вечером в четверг, 19 сентября, из-за аварии массово отключили электричество.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Київських електромереж" сообщает "Громадське".

Так, свет отключили на таких улицах: Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федерова, Владимиро-Лыбедская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Ковпака. Блэкаут также затронул переулки Лабораторный и Новопечерский.

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В Киеве произошел масштабный блэкаут

В Киеве произошел масштабный блэкаут

mignews.com.ua

"Отсутствие электроэнергии по названным адресам связано с аварийным отключением оборудования. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения", – сказано в сообщении.

В компании также сообщили, что ориентировочно в час ночи 20 сентября подачу электричества восстановят.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева 23 июля из-за аварии произошло масштабное выключение света. Без электроэнергии, в том числе, были здания парламента и Минздрава.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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