В Киеве проходят сельскохозяйственные ярмарки: график и правила работы

В Киеве с 14 и до 19 июля будут проходить сезонные и традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации, написала пресс-служба КГГА на своем сайте.

Вместе с тем на странице в Telegram администрации напомнили, что во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Сезонные ярмарки в Киеве состоятся:

Во вторник, 14 июля, в:

Голосеевском районе – ул. Васильковская, 31/17-33 (в пределах переулков Коломыйского и Смольного);

Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5.

В среду, 15 июля, в:

Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

В четверг, 16 июля, в:

Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;

Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5.

В пятницу, 17 июля, в:

Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

Соломенском районе – ул. Освиты (в пределах ул. Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской).

В воскресенье, 19 июля, в:

Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

Святошинском районе – ул. Семашко, 10.

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки в Киеве состоятся:

В субботу, 18 июля, в:

Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Деснянском районе – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера)

Днепровском районе – ул. Андрея Малышко, 9-19;

Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;

Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7;

Соломенский район – ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35-А).

В воскресенье, 19 июля, в:

Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);

Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина).

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Как сообщал OBOZREVATEL, традиционная Сорочинская ярмарка в Полтавской области, проведение которой планировалось с 18 по 23 августа, не будет проходить из-за пандемии COVID-19.