В ночь на 15 апреля в Киеве прогремел взрыв возле здания "Киевэнерго".
Информация о нем поступила в 00:40 в дежурную часть. Инцидент произошел в Святошинском районе - на проспекте Победы, 93, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Полицейские выехали на вызов и установили: никто не пострадал, зато в результате взрыва были выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.
Взрыв у "Киевэнерго"
Пресс-служба полиции
На месте происшествия работали правоохранители, в частности сотрудники взрывотехнической службы.
Взрыв у "Киевэнерго"
Пресс-служба полиции
Оперативники разыскивают причастных к взрыву и будут определять правовую квалификацию события.
Взрыв у "Киевэнерго"
Пресс-служба полиции
Как сообщал "Обозреватель", 30 марта в Киеве также прогремел взрыв.
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