В ночь на 15 апреля в Киеве прогремел взрыв возле здания "Киевэнерго".

Информация о нем поступила в 00:40 в дежурную часть. Инцидент произошел в Святошинском районе - на проспекте Победы, 93, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Полицейские выехали на вызов и установили: никто не пострадал, зато в результате взрыва были выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.

Взрыв у "Киевэнерго" Пресс-служба полиции

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На месте происшествия работали правоохранители, в частности сотрудники взрывотехнической службы.

Взрыв у "Киевэнерго" Пресс-служба полиции

Оперативники разыскивают причастных к взрыву и будут определять правовую квалификацию события.

Взрыв у "Киевэнерго" Пресс-служба полиции

Как сообщал "Обозреватель", 30 марта в Киеве также прогремел взрыв.