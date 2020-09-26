В Киеве приспустили флаг в знак траура по погибшим в авиакатастрофе, – Кличко

Мария Шевчук Жизнь столицы 14:33, 26.09.2020

В столице приспустили главный государственный флаг Украины в знак траура по погибшим в авиакатастрофе на Харьковщине военными и курсантами.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает пресс-служба мэра.

"Киев приспустил флаги в знак траура и памяти военных и курсантов Университета воздушных сил имени Кожедуба, погибших в катастрофе самолета на Харьковщине. Приспустили и главный флаг Украины. Вечная память и слава защитникам нашего государства", – написал Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу вечером, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области произошло авиакатастрофа – разбился самолет Ан-26 ВСУ с курсантами 2-го и 4-го курса: 26 погибших и один тяжело ранен (с места трагедии живыми медики забрали двух). Один из пилотов перед полетом якобы говорил матери, что машина исправна не до конца.

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