В Киеве приняли бюджет на 2020 год: сколько и на что выделят

Депутаты Киевского городского совета 12 декабря приняли бюджет столицы на 2020 год. Город планирует получить 58,8 миллиардов гривен поступлений, такой же будет и часть расходов.

За смету города проголосовали 72 депутата. Также Киевсовет поддержал Программу экономического и социального развития Киева на 2020 год, об этом говорится на официальном портале города.

Больше всего денег будет направлено на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту.

В Киеве приняли бюджет на 2020 год

В 2020 году решили выделить рекордную сумму на образование – 21,7 млрд грн, что на 3 млрд грн больше, чем в 2019 году. В городе продолжат реализацию проекту "Деньги ходят за ребенком". На это планируется направить 5,1 млрд грн. А на строительство садов и школ, реконструкцию и ремонт существующих учреждений предусмотрели более 2 млрд грн.

На транспорт и дорожное хозяйство запланировали 10,3 млрд грн. Немалая сумма будет направлена на достройку Подольско-Воскресенского моста. Около 5 млрд грн предусмотрели на строительство, ремонт и содержание автодорог в Киеве.

На здравоохранение – 6,7 млрд грн. В частности, на закупку медицинского оборудования направят более 760 млн грн, на капитальный ремонт и капитальные вложения – больше 960 млн грн, а на медикаменты – более 1,6 млрд грн.

На жилищно-коммунальное хозяйство будет выделено – 6,7 млрд грн, а почти 4,5 млрд грн выделят на социальную защиту киевлян. На городскую целевую программу "Забота" в 2020 году предусмотрели 2,7 млрд грн. На культуру и искусство – 1,6 млрд грн.

Также с 2021 на реализацию проектов "Общественного бюджета" по предложению мэра Виталия Кличко планируется направлять 170 млн грн.

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