В Киеве БСП забита пострадавшими от гололедицы: скорые толпятся у входа. Фото

Олег Тимченко Жизнь столицы 16:24, 11.12.2020 Обновлено: 16:36, 11.12.2020

В Киеве травматологическое отделение Клинической больницы скорой помощи 11 декабря заполнено людьми, которые пострадали из-за гололедицы. Машины скорой помощи стоят в очереди у входа. К приемной постоянно подвозят новых пациентов с травмами различной степени тяжести. В основном, киевляне обращаются к врачам с переломами конечностей.

Как справляется медучреждение с таким потоком пострадавших – узнавал корреспондент OBOZREVATEL.

Киевская городская клиническая Больница скорой медицинской помощи.

"С полуночи и до 14:00 – 57 пациентов (которых врачи приняли и оказали помощь – Ред.). Это исключая людей, которые еще не приняты (в приемной травматологии ожидали около 30-35 человек – Ред.). Граждане с травмами головы у нас не обследуются, а их принимает нейрохирург в приемном отделении. Там же принимает врач-политравматолог пациентов с травмами живота, спины и грудной клетки", – рассказал один из медиков.

Травматологическое отделение "забито" пациентами.

По его словам, в основном диагностируются переломы конечностей, растяжения и другие травмы. В случае необходимости, некоторых пострадавших госпитализируют.

Врачи работают круглосуточно.

"Если человек сам обращается в травмпункт – его обследуют, предоставляют первую медицинскую помощь, а потом, если нужно, направляют на лечение на стационар", – уточнил он.

Машины с пациентами приезжают постоянно.

Добавим, что часть пострадавших, которых госпитализируют, привозят из травматологических отделений, которые находятся при районных поликлиниках.

Одна из пациенток с перемотанной головой, которая согласилась с нами пообщаться, рассказала, что утром упала рядом со своим домом. После наложения гипса ее направили на обследование в БСП.

Приемное отделение Больницы скорой помощи.

Сами врачи, которые приезжают на вызовы, неофициально сообщили, что "давно уже такого не помнят".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В четверг вечером, 10 декабря, на дорогах Киева образовалась гололедица, которая "заблокировала" город.

  • В сети опубликовали видео, как горожане справлялись с непогодой: водители автомобилей устроили дрифт, а у пешеходов были большие проблемы с передвижением по городу.

  • Так, одна девушка долго не могла пройти обледеневшую улицу. С камер видеонаблюдения выложили запись.

  • В Киеве и области патрульные 10 декабря зафиксировали около 600 дорожно-транспортных происшествий.

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