В Киеве придумали способ контролировать самоизолированных: все детали

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 14:36, 24.04.2020 Обновлено: 14:41, 24.04.2020

В Киеве из-за распространение коронавируса COVID-19 запустили Telegram-бот для контроля жителей, которые находятся на самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщил советник городского головы Киева Владимир Бондаренко, написала пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем сайте. Такой способ придумали в Мониторинговом центре по противодействию распространению коронавируса COVID-19 КГГА.

Бондаренко подчеркнул, что самоизолированные должны придерживаться этого режима. Впрочем, по его словам, "вряд ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих".

"Теперь контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождения опрашиваемого", – рассказал Бондаренко.

В Киеве придумали способ контролировать самоизолированных
КГГА

Он пояснил, что такие уведомления будут появляться несколько раз в день. В случае, если человек будет находиться вне зоны самоизоляции или игнорировать смс, – к нему будут отправлять уполномоченных лиц. В случае подтверждения факта нарушения режима будет составлен протокол об административном правонарушении и наложен штраф в 17 тысяч гривен.

В КГГА также напомнили, что Мониторинговый центр принимает звонки по телефону: 044-237-15-71. А единственный номер, с которого звонят киевлянам его представители: 093-117-15-51.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве и области по состоянию на утро 24 апреля зафиксировали 1627 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1122, а на территории области – до 505.

  • В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили COVID-19, 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет, 35 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет и шесть мальчиков от 6 до 14 лет.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Маска и перчатки: советы, как защитить кожу рук и лица

"Устали от войны на диване?" Юный боец ВСУ мощно обратился к украинцам

Молчание царька, или Предпоследние дни Помпеи

Простота хуже воровства: найден человек, который лишил страну средств защиты, а бюджет – миллионов

Зеленского поймали на лжи о зарплатах чиновников: кто получает больше 47 тысяч грн