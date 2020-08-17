В Киеве прибавилось более 100 зараженных коронавирусом

В Киеве по состоянию на 17 августа подтвердили 10 642 случая коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 104 жителей столицы.
Как написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, за сутки один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 154 киевлян.
Заболели:
44 женщины в возрасте от 20 до 71 года;
53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет;
4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.
Заболели в том числе и четверо медиков.
В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21, в Дарницком и Соломенском – по 16 и в Шевченковском районе – 10 случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 17 августа в Украине официально подтверждены 92 820 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 464 – обнаружены за прошедшие сутки.
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