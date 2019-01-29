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/Жизнь столицы

В Киеве предупредили об опасных погодных условиях: что известно

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В Киеве 30 января из-за сильного тумана погодные условия объявили потенциально опасными. Видимость прогнозируется на уровне 200-500 метров.

Также в среду ожидается дождь, местами гололед и до 4 тепла. Всех автомобилистов призвали соблюдать внимательность на дорогах, сообщили в пресс-службе КГГА.

"Во время таких погодных условий нужно снизить скорость, включать противотуманные фонари, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров на дороге", – напомнили в пресс-службе.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

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Напомним, что с 28 января в Киеве началось значительное потепление, а снегопады сменились проливным дождем.

В Киеве предупредили об опасных погодных условиях: что известно

Как писал OBOZREVATEL, в последний день января ночью температура будет колебаться от -1 до 1, пройдет снег с дождем, который утром превратится в ливень. Днем 31 января прогнозируется до +4.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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