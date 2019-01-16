''Врежет до -20!'' В Киев идет сильное похолодание

В Киеве 17 и 18 января ожидается теплая погода без осадков, а температура воздуха в среднем будет достигать +3.

Однако уже с 19 января начнется постепенное похолодание, которое закончится 20-градусными морозами, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Сначала похолодание будет в лайт-варианте, ночью 5-10 градусов мороза, днем — от -2 до -6. А ближе ко второй половине следующей недели, особенно 23, 24 и 25 января, может врезать ночью до -15...-20", — предупредила синоптик.

Иллюстрация pexels

Похолодание прогнозируется и в других регионах страны. С 19 января днем будет в среднем около -1... -8 градусов, а ночью — до 18 градусов мороза.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в ночь на 17 января резко снизится температура до -5... -12 градусов. Исключение составят только западные области, где прогнозируется около 0 градусов. Днем 17 января температура повысится до плюсовой и в среднем составит +1... +5.

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