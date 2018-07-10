МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

Закрывайте окна! В Киеве предупредили о сильном ухудшении погоды

1.1тЧитать новость на украинском

В Киеве до конца 10 июля ожидается шквальный ветер.

Это коснется и всей Киевской области. О резком ухудшении погодных условий предупредили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Новости
"Так будет всю неделю": синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

"По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве до конца суток продержатся грозы и порывы шквального ветра со скоростью 15-18 метров секунду. По области ветер достигнет 15-20 м/с.", ― предупредили спасатели.

Киевлян просят плотно закрыть окна, не ходить под деревьями и рекламными щитами и убрать с балконов предметы, которые может сдуть ветер.

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко уточнила погоду в Украине.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги