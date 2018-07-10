Закрывайте окна! В Киеве предупредили о сильном ухудшении погоды

В Киеве до конца 10 июля ожидается шквальный ветер.

Это коснется и всей Киевской области. О резком ухудшении погодных условий предупредили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве до конца суток продержатся грозы и порывы шквального ветра со скоростью 15-18 метров секунду. По области ветер достигнет 15-20 м/с.", ― предупредили спасатели.

Киевлян просят плотно закрыть окна, не ходить под деревьями и рекламными щитами и убрать с балконов предметы, которые может сдуть ветер.

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко уточнила погоду в Украине.