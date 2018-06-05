В Киеве предупредили о массовом отключении воды: обнародованы адреса

В Киеве 5 и 7 июня из-за ремонтных работ пройдет масштабное отключение воды.

Начнется оно с ул. Константиновской, где с 9:30 до 24:00 воды не будет в зданиях 13 (детсад), 8 и 10, сообщают в пресс-службе "Киевводоканала".

7 июня с 10.00 до 24.00 отключат ул. Ломоносова, 52-А, 52/3 (3 и 4 подъезды) и 54-А.

С 10 утра 7 июня до 7:30 8 июня водоснабжение прекратится на ул. Соляной, 70, ул. Лукьяновской, 1, 5, 7, 9, 11, 15, 13 (детский садик), 77, 79, 81, 21, 69/71, 65/67, 27, 63, 29-А, 24, 11, 9-Б, 62, 46 и ул. Трудовой, 7-Б.

В это же время отключат ул. Олеговскую, 43-А, 41, 39, 37, 14-А, 14-В, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 40, 42 (школа-интернат), 44, 38, 36, 34-В, 32, 22, 20, 18, 16, 14, 10. Кроме этого, в список попали переулок Лукьяновский, 3, 3-А, 6, 11 и ул. Глыбочицкая, 27, 29/31, 33-37, 43, 63, 53, 67, 71, 101, 103, 44, 46, 48-52, 58.

Также с 10:00 7 июня и до 7:30 8 июня воды не будет в пер. Косогорном, 4, 8, 8-А, 3-7, 9, на ул. Петровской,10 и 12 и ул. Нижнеюрковской, 53.

Как писал OBOZREVATEL, с 1 августа весь Киев может остаться без воды.