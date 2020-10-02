В Киеве предпринимателей проверили на соблюдение карантина: "попались" больше 50

В Киеве за прошлую неделю составили 54 протокола о нарушении предпринимателями противоэпидемических правил.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает пресс-служба Киевского городского совета.

"В столице продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города противоэпидемических правил. В течение недели они проверили 350 субъектов хозяйствования. Это – кафе, рестораны, заведения торговли и рынки. Составили 54 протокола о нарушениях", – сказал Кличко.

Он отметил, что, несмотря на тревожную динамику распространения коронавирусной болезни, некоторые предприниматели продолжают пренебрегать правилами. И ставят под угрозу здоровье и жизнь жителей города.

"Поэтому прошу киевлян: соблюдайте правила сами и обращайте внимание на то, придерживаются их заведения, вы посещаете. Сообщайте о нарушениях. Будем контролировать вместе!" – призвал Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за минувшие сутки, 1 октября, коронавирусом в Киеве заразились447 человек. В Киевской области зафиксировали 149 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 23 602 человека, в области – 9428 зараженных.