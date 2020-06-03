Киевские власти предложили в этом году отменить ВНО для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, в связи с пандемией коронавируса.

Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 3 июня, который транслировали на его странице в Facebook. Он отметил, что в школах города и страны учебный год завершился дистанционно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава Киева добавил, что в то же время впереди выпускников ждет внешнее независимое оценивание, они и их родители волнуются о том, как оно будет происходить в условиях пандемии.

"Департамент образования города на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям предложил отменить в этом году Государственную итоговую аттестацию для одиннадцатых классов. Для учеников 4 и 9 классов министерство ее отменило ранее. Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские высшие учебные заведения, не сдавали ВНО. Это же касается и выпускников учреждений профессионально-технического образования", – подчеркнул Кличко.

В Киеве предложили частично отменить ВНО. Иллюстрация

По его словам, те же, кто будут поступать, пройдут внешнее независимое оценивание в соответствии с утвержденным графиком.

"В этом году ВНО в столице планирует сдавать 31 тысяча киевлян. И только 17 тысяч из них – выпускники школ. Для проведения оценивания в Киеве подготовили почти 7 тысяч аудиторий. Там будут осуществлять все необходимые дезинфицирующие меры и контроль за состоянием тех, кто придет на ВНО", – подытожил мэр столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство образования и науки Украины приняло решение о сроках проведения основной сессии внешнего независимого оценивания, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса. Она начнется 25 июня с тестирования по математике, а завершится 17 июля тестированием по химии.

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