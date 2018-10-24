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/Жизнь столицы

В Киеве появятся инспекторы парковок: как они будут работать

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С ноября в Киеве штрафовать нарушителей ПДД будут 137 инспекторов парковочного пространства. В основном они будут проверять улицы в центральной части города.

Как сообщила на своей странице в Facebook Оксана Величко, фиксировать нарушителей инспекторы будут при помощи планшета, а штраф выписывать — по электронной подписи.

"Инспектор будет двигаться с интервалом в десять минут и делать фото с привязкой в недвижимости. Через десять минут — повторная фиксация, для возможности накладывания штрафа (поскольку только первые десять минут бесплатны)", — пояснила она.

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Оплатить штраф нарушители смогут по смс, через паркомат, талон или при помощи специальной программы.

Отмечается также, что сотрудники КП "Киевтранспарксервис" не имеют права брать оплату за паркоместо.

Как писал OBOZREVATEL, с 27 сентября в Украине заработали новые правила парковки. Новое законодательство позволило полиции эвакуировать авто, а муниципальным инспекторам — накладывать штрафы.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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