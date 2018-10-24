В Киеве появятся инспекторы парковок: как они будут работать

С ноября в Киеве штрафовать нарушителей ПДД будут 137 инспекторов парковочного пространства. В основном они будут проверять улицы в центральной части города.

Как сообщила на своей странице в Facebook Оксана Величко, фиксировать нарушителей инспекторы будут при помощи планшета, а штраф выписывать — по электронной подписи.

"Инспектор будет двигаться с интервалом в десять минут и делать фото с привязкой в недвижимости. Через десять минут — повторная фиксация, для возможности накладывания штрафа (поскольку только первые десять минут бесплатны)", — пояснила она.

Оплатить штраф нарушители смогут по смс, через паркомат, талон или при помощи специальной программы.

Отмечается также, что сотрудники КП "Киевтранспарксервис" не имеют права брать оплату за паркоместо.

Как писал OBOZREVATEL, с 27 сентября в Украине заработали новые правила парковки. Новое законодательство позволило полиции эвакуировать авто, а муниципальным инспекторам — накладывать штрафы.