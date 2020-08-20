В Киеве появится самый высокий флаг Украины. Фото подготовки

В Киев 20 августа установили самый высокий, главный флагшток Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации на своей странице в Facebook. Заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп вместе с директором депаратамента Сергеем Мартынчуком проинспектировали, как выглядит сооружение (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня рад сообщить вам, что проект по установке самого высокого флагштока в Украине, который реализовывался городским головой Виталием Кличко, – реализовано. Уверен, что украинский флагшток займет почетное место среди самых высоких флагштоков мира", – сказал Мартынчук.

В Киев 20 августа установили самый высокий, главный флагшток Украины Facebook/Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА

Так, высота сооружения достигает почти 90 метров. Оно имеет девять металлических опор. А вот размер сине-желтого флага составляет 16 на 24 метра.

В Киеве на самом высоком флагштоке появится главный флаг Украины Facebook/Телеканал Киев

В Киеве установили самый высокий флагшток Украины Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко 17 августа, посетил стройплощадку, где начали устанавливать флагшток для самого высокого и главного флага Украины, и показал процесс на видео.

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