В Киеве появился самый высокий в Европе мурал: из-за портрета вспыхнули дискусии

В Киеве на стене дома жилого комплекса "Лебединый" рядом со станцией метро "Харьковская" появился мурал с матерью и младенцем – самый высокий в Европе.

Его назвали "Материнство", сообщила на странице в Facebook компания PastArt. В то же время пользователи сети отметили, что изображение повторяет фотографию якобы дочери застройщика этого Ж/К. Многим киевлянам идея не понравилась.

Новый мурал в Киеве Facebook / PastArt

Материнство Facebook / PastArt

По замыслу художников, стенопись на 25-этажном здании олицетворяет "устойчивые семейные ценности". На создание мурала ушло 24 дня и более 340 литров краски и лака.

Создатели мурала за работой Facebook / PastArt

Вид, который открывается с высотки Facebook / PastArt

Примечательно, что фото профиля Facebook-страницы пользовательницы Юлии Руденко совпадает с картиной на 25-этажке. Также в сети распространили скриншот сообщения этой пользовательницы, где женщина хвастается муралом.

Фото Юлии Руденко в Facebook

Скриншот

Добавим, заказчиками строительства комплекса "Лебединый" являются ООО "Ника ЛТД" и ООО "КОЗАК". Среди владельцев последнего указан предприниматель Андрей Руденко.

Данные об ООО "КОЗАК" youcontrol.com.ua

Новый мурал вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей сети. Некоторые считают, что унылую архитектуру пытаются закрыть "ярким цветовым пятном". Некоторые критиковали его из-за прототипа в лице родственницы застройщика, другие не видят в этом ничего плохого.

"Оказывается, этот дикий младенец тупо кошмарит жильцов дома напротив, подсматривая в их самой большой и посещаемой комнате", – отметила пользовательница Елизавета Фещенко.

Вид на мурал из окна одной из квартир Facebook / Елизавета Фещенко

Реакция на мурал Скриншот

Скриншот

Реакция на мурал Скриншот

Реакция на мурал Скриншот

Самый высокий в Европе мурал Facebook / PastArt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове по ул. Замковой уничтожили мурал в честь погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк.