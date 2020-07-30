В Киеве пояснили вспышку COVID-19: город приблизился к показателям 'оранжевой' зоны

Рост числа новых зараженных коронавирусом (COVID-19) связан с вспышкой в общежитии Института специальной связи и защиты информации КПИ.

Об этом для РБК-Украина рассказал глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан.

"Прирост +199 (зараженных. – Ред.) сегодня связан с общежитием и с тщательным обследованием всех контактных лиц", – сказал он.

По его словам, увеличение случаев заболеваемости COVID-19 в Киеве связано исключительно с заболеванием молодежи от 18 до 35 лет.

"Мы эту тенденцию наблюдаем уже вторую неделю из-за нарушения режима среди этой категории населения", – добавил чиновник.

Рубан подчеркнул, что дальнейший рост заболеваемости ожидается среди населения моложе 35 лет.

"Это – общежития, офисы, организации, которые не придерживаются правил карантина в закрытых помещениях, потому что там риск передачи возбудителя выше", – пояснил он.

Также Рубан добавил, что ситуация с COVID-19 в Киеве приближается к "оранжевой" зоне, поэтому с 1 августа могут продлить адаптивный карантин. Решение об этом будет приниматься в пятницу, 31 июля.

"Киев окажется на границе – между "желтой" и "оранжевой", – подытожил глава Госпродпотребслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 29 июля, коронавирусом в Киеве заболело рекордное число человек – 199.