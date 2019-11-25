Главная Новости
25 ноября • обновлено в 10:36
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве взлетели цены на воду: сколько будем платить

770
Читать материал на украинском

В Киеве повысили тарифы на водоснабжение. Стоимость для местных жителей за 1 кубометр выросла на 85 копеек (без НДС).

Такое решение приняли члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании, написала "Судебно-юридическая газета".

В Киеве взлетели цены на воду

В Киеве взлетели цены на воду

Тарифы потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения:

  • на централизованное водоснабжение – 9,86 грн за 1 кубометр без НДС (было 9,01; рост – на 0,85 грн или 9,43%);

  • на централизованное водоотведение – 7,49 грн за 1 кубометр без НДС (было 7,97; уменьшение – на 0,48 грн или 6,02%).

Новости
Новая формула от Кабмина: всем украинцам урежут субсидии, а прожиточный пересчитают

Тарифы потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения:

  • на централизованное водоснабжение – 3,69 грн за 1 кубометр без НДС (было 3,62; рост – на 0,07 грн или 1,93%);

  • на централизованное водоотведение – 2,41 грн за 1 кубометр без НДС (было 7,97; уменьшение – на 0,23 грн или 8,71%).

OBOZREVATEL уже сообщал, что после отмены постановления о предельных ценах на тепло и горячую воду, в большинстве регионов Украины могут подняться тарифы. Также Кабинет министров с 1 января 2020 планирует утвердить страховую цену на газ для населения.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги