В Киеве взлетели цены на воду: сколько будем платить

В Киеве повысили тарифы на водоснабжение. Стоимость для местных жителей за 1 кубометр выросла на 85 копеек (без НДС).

Такое решение приняли члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании, написала "Судебно-юридическая газета".

В Киеве взлетели цены на воду

Тарифы потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения:

на централизованное водоснабжение – 9,86 грн за 1 кубометр без НДС (было 9,01; рост – на 0,85 грн или 9,43%);

на централизованное водоотведение – 7,49 грн за 1 кубометр без НДС (было 7,97; уменьшение – на 0,48 грн или 6,02%).

Тарифы потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения:

на централизованное водоснабжение – 3,69 грн за 1 кубометр без НДС (было 3,62; рост – на 0,07 грн или 1,93%);

на централизованное водоотведение – 2,41 грн за 1 кубометр без НДС (было 7,97; уменьшение – на 0,23 грн или 8,71%).

OBOZREVATEL уже сообщал, что после отмены постановления о предельных ценах на тепло и горячую воду, в большинстве регионов Украины могут подняться тарифы. Также Кабинет министров с 1 января 2020 планирует утвердить страховую цену на газ для населения.

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