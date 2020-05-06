В Киеве после взрыва на ЧАЭС устроили массовую велогонку: опубликовано уникальное фото

Марина Лисничук Жизнь столицы 12:12, 6.05.2020 Обновлено: 12:13, 6.05.2020

В сети вспомнили историческое для Киева событие, когда почти сразу же после взрыва на ЧАЭС в столице устроили велозабег, в котором приняло участие большое количество спортсменов, и не только отечественных.

Соревнования продолжались с 6 по 9 мая 1986 года. Соответствующий снимок опубликовали в блоге History Ukraine в Twitter.

"6-9.5.1986 – в Киеве, пораженном радиацией после взрыва на ЧАЭС, стартовала 39-я велогонка Мира", – говорится в сообщении.

39-я велогонка Мира 1986 года в Киеве
twitter.com/History_Ukraine

Как известно, правительство СССР решило некоторое время не предупреждать граждан об опасности, чтобы не сорвать не только первомайские демонстрации, но и запланированную 39-ю международную велогонку Мира. Она тогда тогда стартовала в Киеве и проходила дальше через Варшаву, Берлин и Прагу.

Так советское руководство, хотя и знало о масштабности катастрофы, хотело скрыть факт аварии не только от собственного народа, но и от международного сообщества.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как власти СССР согнала людей на парад после аварии в Чернобыле, публикуя фото страшного Первомая 1986 года.

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