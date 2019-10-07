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7 октября • обновлено в 15:42
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В Киеве пошел первый снег: в сети опубликовали видео

3.7т Читать материал на украинском

В сети опубликовали видео первого снега в Киеве. Он пошел уже в понедельник, 7 октября.

Ролик разместили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Ну, что гоу на переобувку? Киев, 07.10.2019", – говорится в посте.

В Киеве пошел первый снег

В Киеве пошел первый снег

В комментариях пользователи начали спрашивать, где именно начался снег. Им ответили, что осадки выпали в Дарницком районе.

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"Это в каком районе?", "Какой район?", "В Дарницком", – написали они.

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в среду, 18 сентября, после резкого снижения температуры воздуха выпал первый снег. Метеоявление заметили на горе Поп-Иван. А позже в Карпатах горнолыжные курорты Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипец засыпало толстым слоем снега.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Бог украинцев шлёт им сигнал в свой день рождения.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Это развод от шиномонтажников! Бабки очень нужны! Фосируют события!
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