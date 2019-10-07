В Киеве пошел первый снег: в сети опубликовали видео

В сети опубликовали видео первого снега в Киеве. Он пошел уже в понедельник, 7 октября.

Ролик разместили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Ну, что гоу на переобувку? Киев, 07.10.2019", – говорится в посте.

В Киеве пошел первый снег

В комментариях пользователи начали спрашивать, где именно начался снег. Им ответили, что осадки выпали в Дарницком районе.

"Это в каком районе?", "Какой район?", "В Дарницком", – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в среду, 18 сентября, после резкого снижения температуры воздуха выпал первый снег. Метеоявление заметили на горе Поп-Иван. А позже в Карпатах горнолыжные курорты Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипец засыпало толстым слоем снега.

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