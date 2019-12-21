В Киеве популярная игрушка чуть не убила ребенка

Химический ожог легких получила в Киеве 4-летняя девочка Яся з-за игры с популярной тянущейся игрушкой "слайм".

Об этом сообщает ТСН. Девочка вдохнула кусочек "резинки" и попала в реанимацию, где провела две недели. Ее пришлось вводить в медикаментозный сон.

Девочка играла с желеобразной субстанцией, которая имела приятный запах. По словам родителей, она могла засунуть кусочек "слайма" в нос и вдохнуть. Вечеро у ребенка появился кашель. Когда родители обратились к медикам, стало ясно, что в бронхах девочки находится вещество, напоминающее клей.

"Обнаружили большое количество посторонних тел в бронхах обоих легких. В итоге оказалось, что это слайм", – рассказала хирург детской больницы "Охматдет" Ванда Милинецкая.

Слаймы оказались смертельно опасными slimefactory.ru

Бронхи ребенку чистили три раза под общим наркозом. Теперь Яся начинает восстанавливаться, однако врачи не могут дать прогнозов, ведь ранее не сталкивались с подобными отравлениями.

В состав "слаймов" входит тетраборат натрия или борная кислота.

"Борная кислота, или тетраборат натрия, по четырехбалльной шкале имеет токсичность "двойку" – это означает, что она при длительном контакте с кожей может вызвать аллергические реакции. Если ее попробовать на вкус, может вызвать и головокружение", – рассказал учитель химии Алексей Головань.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму мать перепутала воду с кислотой. Годовалая девочка в результате получила жуткие ожоги.

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