В Киеве попрощались с погибшим под Зайцево медиком Николаем Илиным. Фото церемонии
В Киеве простились с военным медиком Николаем Илиным, который погиб на Донбассе. (apostrophe.ua)
В Киеве простились с погибшим на Донбассе военным медиком, гражданином Эстонии Николаем Илиным с позывным "Эстонец".
Церемония состоялась в соборе святого Александра на улице Костельной, сообщает "Апостроф" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Провести в последний путь убитого оккупантами медика пришли его родственники, друзья, сослуживцы и ветераны боевых действий. Также на церемонии присутствовал посол Польши Ян Цихоцкий.
Церемония прощания с Николаем Илиным
Подчеркивается, что гроб во время прощальной службы был закрыт. На 13:00 запланирована кремация тела Илина на Байковом кладбище и похороны по военным традициям.
Церемония прощания с Николаем Илиным
Церемония прощания с Николаем Илиным
Церемония прощания с Николаем Илиным
Церемония прощания с Николаем Илиным
Церемония прощания с Николаем Илиным
Церемония прощания с Николаем Илиным
Церемония прощания с Николаем Илиным
Церемония прощания с Николаем Илиным
Как сообщал OBOZREVATEL:
Николай Илин ("Эстонец") погиб 13 июля, попав в составе эвакуационной группы в засаду террористов. Он пытался спасти раненого бойца.
Российские наемники передали Украине с оккупированной территории Донбасса неидентифицированное тело военного ВСУ.
Результаты экспертизы ДНК показали, что погибший – действительно медик-сержант 137-го батальона Николай Илин.
Близкий друг военного медика рассказал, что Илин мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн. Он хотел, чтобы в случае гибели его прах развеяли в Беларуси, Эстонии и Украине.
Стало известно, что оккупанты осквернили тело медика Николая Илина, который был убит при обстреле возле Зайцево на Донбассе 13 июля.