В Киеве попрощались с погибшим под Зайцево медиком Николаем Илиным. Фото церемонии

В Киеве простились с военным медиком Николаем Илиным, который погиб на Донбассе. (apostrophe.ua)

В Киеве простились с погибшим на Донбассе военным медиком, гражданином Эстонии Николаем Илиным с позывным "Эстонец".

Церемония состоялась в соборе святого Александра на улице Костельной, сообщает "Апостроф" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Провести в последний путь убитого оккупантами медика пришли его родственники, друзья, сослуживцы и ветераны боевых действий. Также на церемонии присутствовал посол Польши Ян Цихоцкий.

Церемония прощания с Николаем Илиным

Подчеркивается, что гроб во время прощальной службы был закрыт. На 13:00 запланирована кремация тела Илина на Байковом кладбище и похороны по военным традициям.

Церемония прощания с Николаем Илиным

Церемония прощания с Николаем Илиным

Церемония прощания с Николаем Илиным

Церемония прощания с Николаем Илиным

Церемония прощания с Николаем Илиным

Церемония прощания с Николаем Илиным

Церемония прощания с Николаем Илиным

Церемония прощания с Николаем Илиным

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