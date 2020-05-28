В Киеве полностью возобновили работу метро и наземного транспорта: добавились сотни тысяч пассажиров

В Киеве количество пассажиров метро после полноценного восстановления работы по состоянию на 28 мая ежедневно росло примерно на 100 тысяч человек.

Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Также он рассказал о работе наземного общественного транспорта города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Столичное метро вчера (27 мая. – Ред.), в третий день после возобновления работы, перевезло 536 тысяч пассажиров. А за первые два дня – в целом 773 тысячи. То есть ежедневно пассажиропоток в подземке растет в среднем на 100 тысяч человек", – отметил Кличко.

В Киеве полностью возобновили работу метро и наземного транспорта. Иллюстрация

Также он напомнил, что столица полностью возобновила работу наземного общественного транспорта. На линях заработало 345 автобусов, 326 троллейбусов, 242 трамвая и более 80 маршруток КП "Киевпастранс".

"Возят пассажиров и маршрутные такси частных перевозчиков. Их более одной тысячи единиц", – добавил мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко рассказал, что в Киеве городская электричка возобновит работу в пределах ослабления карантина одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране, что запланировано уже на 1 июня.

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