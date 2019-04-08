|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Жизнь столицы

В Киеве полностью откажутся от жетонов в метро: названа дата

652Читать материал на украинском

Киевский метрополитен полностью откажется от использования жетонов с 31 октября 2019 года. С этого дня будут действовать только электронные способы оплаты проезда.

Пассажиры смогут использовать единый электронный билет, проездные, так называемую зеленую карту метро или одноразовые QR-коды. Об этом сообщили на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Кто платит картой метро – экономит, потому что при пополнении на 50 поездок каждая стоит 6,5 гривен (вместо 8. – Ред.). Кто использует другие карты – тоже экономит, и время, и деньги", – уточнили в пресс-службе метрополитена.

Новости
"Б*дло года!" Поступок пассажира в метро Киева разгневал украинцев

Напомним, что также в Киевском метрополитене вскоре могут появиться новые правила проезда и поведения пассажиров. К примеру, на станциях и в вагонах нельзя будет играть на музыкальных инструментах, петь, попрошайничать.

Одноразовый билет

Одноразовый билет

КГГА

Как писал OBOZREVATEL, в февраля в Киеве в очередной раз заявили о запуске единого электронного билета в общественном транспорте. Их начали продавать на нескольких станциях метрополитена.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения