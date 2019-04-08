В Киеве полностью откажутся от жетонов в метро: названа дата

Киевский метрополитен полностью откажется от использования жетонов с 31 октября 2019 года. С этого дня будут действовать только электронные способы оплаты проезда.

Пассажиры смогут использовать единый электронный билет, проездные, так называемую зеленую карту метро или одноразовые QR-коды. Об этом сообщили на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Кто платит картой метро – экономит, потому что при пополнении на 50 поездок каждая стоит 6,5 гривен (вместо 8. – Ред.). Кто использует другие карты – тоже экономит, и время, и деньги", – уточнили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, что также в Киевском метрополитене вскоре могут появиться новые правила проезда и поведения пассажиров. К примеру, на станциях и в вагонах нельзя будет играть на музыкальных инструментах, петь, попрошайничать.

Одноразовый билет КГГА

Как писал OBOZREVATEL, в февраля в Киеве в очередной раз заявили о запуске единого электронного билета в общественном транспорте. Их начали продавать на нескольких станциях метрополитена.

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