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21 марта • обновлено в 12:45
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Киев полностью останавливает движение общественного транспорта из-за карантина: названа дата

27.3т
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Киев полностью остановит движение общественного транспорта с воскресенья, 22 март, в связи с карантином в Украине из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Аресен Аваков в комментарии под своим постом в Facebook.

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", – написал он.

Киев полностью останавливает движение общественного транспорта из-за карантина. Иллюстрация

Киев полностью останавливает движение общественного транспорта из-за карантина. Иллюстрация

Комментарий Авакова

Комментарий Авакова

Скриншот

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина Киев
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Ще нюанс, щоб у вищеназваних закладах було що продавати треба щоб працювали їх контрагенти постачальники та їх транспортно-логістична інфраструктура. Як же про це не подумали у КМДА???
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
І як будуть ідентифікувати саме співробітників вищенаведених закладів?
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Запоздалая,но правильная мера.Москву тоже пора на полный карантин ставить.
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Кияни Жизнь столицы

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