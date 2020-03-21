Киев полностью останавливает движение общественного транспорта из-за карантина: названа дата

Киев полностью остановит движение общественного транспорта с воскресенья, 22 март, в связи с карантином в Украине из-за распространения коронавируса COVID-19.
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Развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Аресен Аваков в комментарии под своим постом в Facebook.
"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", – написал он.
Киев полностью останавливает движение общественного транспорта из-за карантина. Иллюстрация
Комментарий Авакова
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве из-за распространения коронавируса.
Коронавирусом в Украине заразился уже 41 человек.
Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с коронавирусом.
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