Киев полностью останавливает движение общественного транспорта из-за карантина: названа дата

Киев полностью остановит движение общественного транспорта с воскресенья, 22 март, в связи с карантином в Украине из-за распространения коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Развозить будут только сотрудников экстренных служб, аптек и магазинов продуктов. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Аресен Аваков в комментарии под своим постом в Facebook.

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", – написал он.

Киев полностью останавливает движение общественного транспорта из-за карантина. Иллюстрация

Комментарий Авакова Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!