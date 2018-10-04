В Киеве полиция остановила авто с нардепом

В Киеве 4 октября сотрудники полиции остановили машину народного депутата Украины от "Объединения "Самопоміч" Виктории Войцицкой.

"22:30, останавливает меня патрульная полиция на Петровской аллее, и требует документы. Прошу объяснить причину остановки. Знакомая фраза: "отработки". Далее смотрите в видео. Добавлю, что все документы показала, только так и не поняла, какой нормой руководствуется полиция в своих действиях. "Отработка" велась на основании записанных от руки в обычной тетради каких заметок. Документы проверили. Пожелавшие хорошего вечера и отпустили", – написала она на своей странице в Facebook.

Войцицкая пояснила, что не нарушала правила дорожного движения. Из-за этого нардеп попросила объяснений, может ли полиция останавливать машины для отработки угона, наличия взрывчатки и так далее в таких условиях.

На видео полицейский пояснил, что в его ориентировке есть машина подобной марки, которая числится в угоне. Он добавил, что издалека не мог рассмотреть авто, потому остановил транспорт на "островке безопасности". После непродолжительного разговора правоохранитель смог зачитать норму закона, однако не объяснил, в каком пункте прописано, что в конкретной ситуации он может останавливать машину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября лидер Народно-демократической партии Украины Людмила Супрун угодила в скандал из-за нарушения правил парковки в Киеве.