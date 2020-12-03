В Киеве могут ограничить подход к главной елке страны на праздники
Во время праздников полиция может частично ограничить проход к главной елке Киева на Софийской площади.
Все будет зависит от властей – введут ли они запрет на массовые мероприятия. Правоохранители по закону имеют право ограничить доступ к таким местам, заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко в интервью РБК-Украина.
Он пояснил, что в случае отказа людей выполнять требования полиции – предусмотрена административная и уголовная ответственность.
"Я уверен, что понимание обществом проблемы COVID-19 сейчас уже стало намного глубже. Я думаю, люди поймут, что мы стараемся, в первую очередь, сохранить их здоровье", – рассказал Андрей Крищенко.
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1 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Украине, скорее всего, будет введен так называемый интеллектуальный локдаун.
В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в декабре локдаун вводить не собираются.