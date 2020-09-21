В Киеве полицейскую "спецоперацию по захвату арбузов" сняли на видео

Борис Бондарь Жизнь столицы 23:24, 21.09.2020 Обновлено: 23:37, 21.09.2020

В Киеве сотрудников полиции застали за необычной “спецоперацией” – они перекладывали арбузы из фуры в багажник служебного автомобиля.

Соответствующее видео выложили в Facebook “Киев оперативный”. В сообщении сказано, что события происходили в Днепровском районе столицы.

Также отмечено, что в официальных источниках и пресс-центрах никакой информации по поводу инцидента нет.

На кадрах видно, что грузовик и полицейский автомобиль стоят на Днепровской набережной на обочине скоростного шоссе.

В комментариях пользователи отметили, что “героями” ролика стали не патрульные полицейские, а сотрудники Государственной службы охраны.

Что происходило на самом деле и каковы были мотивы действий полицейских, неизвестно.

Люди сделали несколько шутливых предположений о сути “операции”.

  • “Ищут арбузы призывного возраста) в нацгвардию) прямо с машины сняли”.

  • “Был перегруз, полиция помогла, чтобы не платить штраф!”

  • “А может, купили или чей-то кум на фуре работает. Но плохое по сюжету можно подумать. В форме, даже если бутерброд купил – уже можно обвинить в крышевании”.

  • “Арбузы были заражены коронавирусом, полиция отобрала пробы на анализ”.

  • “План "Перехват арбузиков".

Пользователи строили разные версии "спецоперации".
Facebook "Киев оперативный"

Позже в Telegram-канале "Киев оперативный" выложили тот же ролик с кадрами в обратной последовательности.

“Очень сильно кланяясь приносим извинения! На самом деле все было не так: полицейские увидели, как с фуры просто вылетают арбузы, а потому – собрали их и засунули снова в фуру, чтобы товар не пропадал”, – сказано в сообщении.

В Киеве полицейских заметили за необычным занятием.
Facebook "Киев оперативный"
Еще одна версия "спецоперации".
Telegram-канал Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине довольно необычным образом прибегли к ремонту битого автомобиля, купленного в США. Как минимум одну единицу комплектующих он получил от полицейского автомобиля.

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Кияни Жизнь столицы

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