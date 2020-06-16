В Киеве полицейский наказал водителя за брошенный окурок и стал героем сети. Видео
В Киеве водитель выбросил окурок из окна автомобиля, сотрудник патрульной полиции проучил его необычным способом.
Правоохранитель бросил обратно окурок в машину нарушителя и стал героем соцсетей. Соответствующее видео опубликовано на странице "Киева оперативного" в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).
Водитель возмутился такими действиями патрульного, и спросил, что было бы, если бы в машине вспыхнул пожар. На что правоохранитель ответил ему: "Так и было бы, сгорел бы, что поделаешь. А как ты думал?".
Также водитель обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и его заместителю Антону Геращенко, чтобы те "научили своих подчиненных правильно вести себя".
Однако большинство пользователей соцсети решили, что полицейский поступил правильно: "В этом видео полицейский оказался на своем месте, и прекрасно показал пример не только офицера, а и гражданина Украины", "Полицейский поступил правильно на 100%", "Коп – красавчик! Молодец!", "Полицейскому респект! Таких учить можно только такими методами. Разговоры не помогут!".
Как сообщал OBOZREVATEL, В Киеве подростки устроили бег по вагону метро и попытались покататься между ними, но их урезонил один из пассажиров. Пришлось применить силу.