В Киеве полицейский наказал водителя за брошенный окурок и стал героем сети. Видео

В Киеве водитель выбросил окурок из окна автомобиля, сотрудник патрульной полиции проучил его необычным способом.

Правоохранитель бросил обратно окурок в машину нарушителя и стал героем соцсетей. Соответствующее видео опубликовано на странице "Киева оперативного" в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Водитель возмутился такими действиями патрульного, и спросил, что было бы, если бы в машине вспыхнул пожар. На что правоохранитель ответил ему: "Так и было бы, сгорел бы, что поделаешь. А как ты думал?".

Также водитель обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и его заместителю Антону Геращенко, чтобы те "научили своих подчиненных правильно вести себя".

Однако большинство пользователей соцсети решили, что полицейский поступил правильно: "В этом видео полицейский оказался на своем месте, и прекрасно показал пример не только офицера, а и гражданина Украины", "Полицейский поступил правильно на 100%", "Коп – красавчик! Молодец!", "Полицейскому респект! Таких учить можно только такими методами. Разговоры не помогут!".

Большинство пользователей вступились за полицейского Facebook "Киева оперативного"

Большинство пользователей вступились за полицейского Facebook "Киева оперативного"

Большинство пользователей вступились за полицейского Facebook "Киева оперативного"

Большинство пользователей вступились за полицейского Facebook "Киева оперативного"

Большинство пользователей вступились за полицейского Facebook "Киева оперативного"

Facebook "Киева оперативного"

Как сообщал OBOZREVATEL, В Киеве подростки устроили бег по вагону метро и попытались покататься между ними, но их урезонил один из пассажиров. Пришлось применить силу.