В Киеве полицейский на лету поймал женщину, которая прыгнула с балкона 15 этажа. Видео спасения

В Киеве патрульные полицейские в последнюю секунду предотвратили самоубийство женщины, которая собралась спрыгнуть с балкона 15 этажа.

Об инциденте сообщили в Telegram-канале Патрульной полиции Киева. Очевидица сообщила правоохранителям, что видит женщину, которая пытается прыгнуть с балкона (чтобы посмотреть видео, досколльте новость до конца).

Патрульные сразу же отправились на улицу Тумаяна, а подробности узнавали у заявительницы уже по телефону. Автопатруль немедленно попросил у коллег помощи, учитывая то, что кто-то мог прибыть к дому раньше.

Первым женщину на балконе увидел патрульный Павел Боярчук, который побежал на 15 этаж, но дверь общего балкона оказалась закрытой – пришлось тратить драгоценные секунды и просить жителей помочь.

На балкон полицейский вбежал, когда женщина уже сделала прыжок. Чудом он успел схватить ее за одну руку. На крики патрульного пришли жители дома – двое соседей держали женщину сверху, еще двое стояли на 14-м этаже и подпирали ей ноги.

Но даже с такой поддержкой не удалось сразу затащить женщину на балкон, потому что она сопротивлялась. Патрульному пришлось пристегнуть ее наручниками для безопасности.

"На помощь коллеге подбежали патрульные Богдан Дымчук и Андрей Бобровник, совместными усилиями инспекторы и жильцы дома затянули женщину на балкон. Затаив дыхание за действиями коллег наблюдал патрульный Александр Головицький, который стоял снизу и не допускал посторонних в зону возможного падения женщины", – сказано в сообщении.

Патрульные вызвали на место бригаду медиков и родственников спасенной.

Полицейские спасли женщину от самоубийства. Telegram Патрульной полиции Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, во французском Гренобле несколько мужчин спасли детей, которые оказались заперты в горящей квартире на третьем этаже. Они поймали детей, когда они один за другим выпрыгнули из окна.