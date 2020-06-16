В Киеве полицейских обвинили в избиении ветерана войны: подробности ЧП

Полицейских обвинили в избиении активиста во время протестов под Шевченковским районным судом Киева в понедельник, 15 июня, где избирали меру пресечения Сергею Стерненко.

Им оказался аспирант исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, участник боевых действий на востоке Украины Александр Кирьяков. Соответствующее заявление опубликовали на сайте учебного заведения.

В КНУ отметили, что на опубликованных в СМИ фото четко видно, что Кирьякова бьют полицейские, когда тот лежит на земле. В университете заявили, что такое бесчеловечное отношение к гражданину, молодому исследователю и ветерану войны за независимость не вкладывается в рамки здравого смысла.

Полицейские избили активиста под районным судом Киева Радио Свобода

"Когда весь мир захлестнула волна протестов против полицейского произвола, когда Украину потрясают громкие скандалы, связанные с преступлениями, совершенными полицией, больно констатировать, что некоторые наши правоохранители растоптали Конституцию, забыли уроки Революции Достоинства – и то, какой трагедией обернулись насильственные действия их предшественников против демонстрантов в 2013-2014 годах. Они не хотят видеть настоящих врагов, которые ежедневно убивают наших защитников на Восточном фронте", – подчеркнул коллега пострадавшего Кирьякова.

Они надеются, что заявление руководителя Национальной полиции Киева Андрея Крищенко об отстранении полицейских и начале служебной проверки даст реальные результаты.

Заявление коллег пострадавшего активиста Александра Кирьякова Сайт КНУ

Ранее OBOZREVATEL писал, что полиция Киева отстранила от службы двух правоохранителей, которые могли избить участника протестов под Шевченковским райсудом Киева.