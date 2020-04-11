Жительница Киева Александра Навроцкая утверждает, что 8 апреля ее жестоко задержали правоохранители якобы за "нарушение карантина" в связи с эпидемией коронавируса. Пострадавшая получила множественные ушибы и гематомы.

Версию полиции, что происходило в Лабораторном проулке Киева и почему задержали девушку, читайте в эксклюзиве OBOZREVATEL.

Резонансное видео Александра опубликовала на своей странице в Facebook. На записи видно, как правоохранители подбежали к девушке с криками "положи телефон", никто не представился и не предъявлял никаких требований (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

В Киеве полицейские жестоко задержали девушку за нарушение карантина facebook.com/aleks.navrotskaya

По словам девушки, она вышла с дома одна в аптеку за крайне необходимым препаратом полностью выполнив инструкции на время карантина: надела маску и даже перчатки, с собой взяла паспорт.

"Когда я вышла из дома, на пути в аптеку уже была толпа полицейских и несколько моих соседей. Я обратилась к сотрудникам полиции с просьбой объяснить, что случилось. Не получив корректного ответа я перешла на другую сторону улицы чтобы избежать толпы (что видно на видео) и начала снимать", – рассказала пострадавшая.

Скриншот из видео facebook.com/aleks.navrotskaya

Через несколько минут к ней подбежали полицейские, грубо разговаривали и силой потащили в автобус набитый людьми. Девушка отметила, что в нем находились около 30 человек, некоторые были без масок.

"Когда меня задерживали, мне вывернули руку, начали крутить, как какую-то террористку. Я несколько раз теряла сознание. Скорую мне полиция не вызвала, хотя об этом просили несколько раз. В бессознательном состоянии меня затащили в автобус, позже меня в нем поставили на колени. Я просто была шокирована", – добавила Александра.

Скриншот из видео facebook.com/aleks.navrotskaya

Она отметила, что полицейские запретили звонить адвокату и родственникам. Затем автобус с людьми доставили в Печерский райотдел. Александра подчеркнула, что никаких объяснений относительно причины ее задержания никто не предоставил.

"Составили протоколы об административном правонарушении. Теперь мне грозит штраф на 17-35 тысяч гривен и еще штраф за неповиновение сотруднику полиции. Отпустили меня где-то через 4 часа, при этом написали в журнале, что в райотдел я была "приглашена"", – написала девушка.

Пострадавшая предположила, что агрессия со стороны полиции могла быть связана с тем, что правила карантина "развязали им руки" в отношении соседей, которые протестовали против местного строительства.

Александра прикрепила фото протокола и заключения врача из травмпункта. Диагноз девушки: множественные ушибы и гематомы обеих голеней и правого плеча, торакалгия (болевой синдром колющего или ноющего характера, который локализуется в грудном отделе позвоночника).

Справка из медпункта facebook.com/aleks.navrotskaya

Протокол facebook.com/aleks.navrotskaya

Протокол facebook.com/aleks.navrotskaya

Видео задержания девушки в Киеве:

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