В Киеве патрульные полицейские помогли беременной, которой внезапно стало плохо. Они сопроводили авто с женщиной просто в роддом, когда дороги города были скованы пробками.

Это случилось в четверг утром, 27 февраля, написала пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook.

Тогда экипаж правоохранителей двигался по улице Александра Довженко, следя за безопасностью дорожного движения. Внезапно к полицейским обратился обеспокоенный мужчина, который рассказал, что в его авто – жена, которая находится на последних месяцах беременности и которой стало плохо.

Так, супруги направилось в медицинское учреждение, но из-за огромных пробок сделать это быстро было невозможно. Поэтому мужчина попросил полицейских сопровождения в роддом.

В Киеве полицейские устроили кортеж беременной, которой стало плохо

"Патрульные Мирослав Пинчук и Артур Калин, не теряя ни минуты, используя спецсигналы, сопроводили супругов в один из роддомов столицы. Чуть позже "кортеж" прибыл к месту назначения, где женщину передали врачам. За мгновенную реакцию и решительные действия семья выразила благодарность патрульным. Сейчас будущая мама чувствует себя хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве патрульные полицейские, несмотря на то, что спешили на вызов, помогли вовремя доставить в больницу женщину, у которой начинались роды.

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