В Киеве показали очередь скорых под "коронавирусной" больницей: в сети начались споры

В сети вспыхнула дискуссия из-за видео очереди из карет скорой помощи возле Киевской городской клинической больницы №9, которые якобы привезли больных COVID-19.

В частности, на кадрах видно полтора десятка припаркованных у медучреждения скорых. Ролик появился на странице Муниципальной стражи Киева в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Коронавируса нету!" – говорили они. Киевская клиническая больница номер 9. Очередь карет скорой помощи к инфекционному отделению. В каждом из автомобилей – инфицированный COVID-19. Любите маму и Украину. Мойте руки мылом", – говорится в подписи к ролику.

Он собрал несколько сотен удивленных лайков, более 150 репостов и десятки комментариев. В них одни пользователи сети выразили ужас от увиденного и отметили, что это показывает приближение Киева к коллапсу в медицинской системе.

Скорые возле Киевской городской клинической больницы №9. Facebook Муниципальная варта Киева

Другие подписчики продолжили говорить, что это не правда, ведь "вируса нет". А еще некоторые подчеркнули, мол, не факт, что показанные на видео скорые привезли именно инфицированных COVID-19, а не других больных.

"Ужас", "Зато свадьбы продолжают гулять, и маски носить на подбородке", "Носите медицинские маски правильно! В Италии штраф 1000 евро уже, за неношение масок", "Вы уверены, что все эти скорые привезли людей заболевших именно COVID-19? Вы в каждую машину залезли и уточнили информацию?", "Главный врач этого заведения сказал, что это не из ковид", "Это там те, кто в него не верит", – делились мнениями пользователи.

Отметим, что в Украине наплыв новых пациентов настолько стремительный и большой, что врачи действительно не в состоянии оперативно принимать новых больных COVID-19. OBOZREVATEL подготовил показательный обзор тех областей, где скорость распространения болезни начинает превышать возможности медицинской системы.

Реакция пользователей сети. Facebook Муниципальная варта Киева

Комментарии пользователей. Facebook Муниципальная варта Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 7 октября, коронавирусом в Киеве заразились 422 человека, в Киевской области зафиксировали 199 новых больных. Всего в столице инфицированы уже 25 896 человек, в области – 10 490.