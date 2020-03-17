В сети появились фото с очередями в Киеве в условиях карантина. Так, во многих учреждениях, в частности, аптеках, почте, люди соблюдают дистанцию и придерживаются правил поведения в людных местах.
Подтверждающий снимок разместила в Facebook-сообществе Соседи.Голосеев киевлянка Оксана Старкова. Она сфотографировала очередь в аптеку утром 17 марта.
"Сегодня утром очередь в аптеку. Все соблюдают дистанцию. Внутрь пускают по несколько человек", – написала она.
Образцовая очередь в Киеве
Facebook Соседи.Голосеев
В комментариях пользователи сообщили, что видели подобные очереди также в отделениях Новой почты и возле банкоматов.
"В Новой Поште также, на улице и на расстоянии друг от друга", "Возле Привата тоже всё так-же было", – сообщили киявляне.
Очередь в Киеве в условиях карантина
Facebook Соседи.Голосеев
Очередь в Киеве в условиях карантина
Facebook Соседи.Голосеев
При этом в комментариях отметили, что соблюдать дистанцию – хорошая привычка и выразили надежду, что она останется после окончания карантина.
"О, ну теперь мне не страшно пойти", "Очень хочется, чтобы эта хорошая привычка (соблюдать дистанцию) осталась и после карантина. Особенно у банкоматов", – написали пользователи.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Пост Оксаны Старковой
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на введенный с 17 марта карантин, на улицах Киева образовались пробки, а продавцы в магазинах работают без защитных масок.
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