В сети появились фото с очередями в Киеве в условиях карантина. Так, во многих учреждениях, в частности, аптеках, почте, люди соблюдают дистанцию и придерживаются правил поведения в людных местах.

Подтверждающий снимок разместила в Facebook-сообществе Соседи.Голосеев киевлянка Оксана Старкова. Она сфотографировала очередь в аптеку утром 17 марта.

"Сегодня утром очередь в аптеку. Все соблюдают дистанцию. Внутрь пускают по несколько человек", – написала она.

Образцовая очередь в Киеве Facebook Соседи.Голосеев

В комментариях пользователи сообщили, что видели подобные очереди также в отделениях Новой почты и возле банкоматов.

"В Новой Поште также, на улице и на расстоянии друг от друга", "Возле Привата тоже всё так-же было", – сообщили киявляне.

Очередь в Киеве в условиях карантина Facebook Соседи.Голосеев

Очередь в Киеве в условиях карантина Facebook Соседи.Голосеев

При этом в комментариях отметили, что соблюдать дистанцию – хорошая привычка и выразили надежду, что она останется после окончания карантина.

"О, ну теперь мне не страшно пойти", "Очень хочется, чтобы эта хорошая привычка (соблюдать дистанцию) осталась и после карантина. Особенно у банкоматов", – написали пользователи.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Пост Оксаны Старковой Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на введенный с 17 марта карантин, на улицах Киева образовались пробки, а продавцы в магазинах работают без защитных масок.

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