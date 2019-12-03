Главная Новости
3 декабря • обновлено в 20:31
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

"Уже почти готова!" В Киеве показали, как собирают елку к Новому году-2020

1.2т
Читать материал на украинском

В Киеве показали на видео, как монтируют елку к Новому году-2020 и Рождеству, а также рассказали, когда она будет полностью собрана.

Об этом говорится в сюжете ТСН. По словам корреспондента, праздничное дерево собрали уже примерно на 70%. Большую часть маленьких елок закрепили на металлическом каркасе.

Игрушки на дерево все еще не повесили, впрочем, появилась гирлянда, которую уже зажгли. Елка будет украшена в желтых, золотых и красных цветах. Игрушек же будет около 750.

В Киеве показали, как собирают елку к Новому году

В Киеве показали, как собирают елку к Новому году

Скриншот

Праздничное дерево запланировали собирать еще около недели и до 12 декабря пообещали завершить. Также рядом с елкой начали готовить сцену и аттракционы.

Новости
В Киеве внезапно открыли движение по Крещатику в выходные: в чем причина

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Новый Год-2020
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги