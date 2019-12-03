"Уже почти готова!" В Киеве показали, как собирают елку к Новому году-2020

В Киеве показали на видео, как монтируют елку к Новому году-2020 и Рождеству, а также рассказали, когда она будет полностью собрана.
Об этом говорится в сюжете ТСН. По словам корреспондента, праздничное дерево собрали уже примерно на 70%. Большую часть маленьких елок закрепили на металлическом каркасе.
Игрушки на дерево все еще не повесили, впрочем, появилась гирлянда, которую уже зажгли. Елка будет украшена в желтых, золотых и красных цветах. Игрушек же будет около 750.
В Киеве показали, как собирают елку к Новому году
Скриншот
Праздничное дерево запланировали собирать еще около недели и до 12 декабря пообещали завершить. Также рядом с елкой начали готовить сцену и аттракционы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве отмечать традиционные зимние праздники Рождество и Новый год-2020 начнут уже с 14 декабря. Главную елку страны торжественно зажгут 19 декабря.
Уже 13 ноября в столице начали устанавливать праздничную иллюминацию к зимним новогодним праздникам. А 26 ноября – и саму новогоднюю елку.
Игрушки и иллюминация для главной елки в Киеве в Новом году 2020 будут стоить 2,7 млн гривен.
Выяснилось, что в городе во время новогодних и рождественских праздников в 2020 году не будут позволять использовать фейерверки и продавать крепкий алкоголь в публичных местах.
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