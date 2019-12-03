"Уже почти готова!" В Киеве показали, как собирают елку к Новому году-2020

В Киеве показали на видео, как монтируют елку к Новому году-2020 и Рождеству, а также рассказали, когда она будет полностью собрана.

Об этом говорится в сюжете ТСН. По словам корреспондента, праздничное дерево собрали уже примерно на 70%. Большую часть маленьких елок закрепили на металлическом каркасе.

Игрушки на дерево все еще не повесили, впрочем, появилась гирлянда, которую уже зажгли. Елка будет украшена в желтых, золотых и красных цветах. Игрушек же будет около 750.

В Киеве показали, как собирают елку к Новому году Скриншот

Праздничное дерево запланировали собирать еще около недели и до 12 декабря пообещали завершить. Также рядом с елкой начали готовить сцену и аттракционы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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