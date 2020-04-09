В Киеве в пятницу, 10 апреля, похолодает, ожидается сильный ветер и небольшой дождь.

Такой прогноз погоды дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, такие изменения ожидаются в целом на территории всей Украины.

"В Киеве 10 апреля температура воздуха снизится до дневных +11...+12 градусов. Против нынешних +20 – это будет ощутимо. Еще ожидается сильный ветер, который усилит ощущение холода", – написала Диденко.

В Киеве резко изменится погода. Иллюстрация

Синоптик отметила, что небольшой дождь в столице Украины вероятный ночью и утром, а днем снова будет сухая погода.

Погода в Киеве 10 апреля Facebook/Наталья Диденко

Погода в Киеве 10 апреля Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 году в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.