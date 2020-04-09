В Киеве похолодает и пойдет дождь: появился прогноз погоды на завтра

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 17:19, 9.04.2020 Обновлено: 17:19, 9.04.2020

В Киеве в пятницу, 10 апреля, похолодает, ожидается сильный ветер и небольшой дождь.

Такой прогноз погоды дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, такие изменения ожидаются в целом на территории всей Украины.

"В Киеве 10 апреля температура воздуха снизится до дневных +11...+12 градусов. Против нынешних +20 – это будет ощутимо. Еще ожидается сильный ветер, который усилит ощущение холода", – написала Диденко.

В Киеве резко изменится погода. Иллюстрация

Синоптик отметила, что небольшой дождь в столице Украины вероятный ночью и утром, а днем снова будет сухая погода.

Погода в Киеве 10 апреля
Facebook/Наталья Диденко
Погода в Киеве 10 апреля
Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 году в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Продуктовые закрыть и сидеть дома: в Черновицкой области ввели особый режим

К Черновол ворвался спецназ ГБР с обыском: ее подозревают в убийстве

"Мы устали, но не сломались": Зеленский обратился к украинцам. Видео

"Завоевания Майдана власть сливает в унитаз": Сенцов встал на защиту Черновол

"Пленки Ермака": появилась запись о земельных схемах главы ОПУ