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10 апреля • обновлено в 02:05
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/ Жизнь столицы

В Киеве похолодает и пойдет дождь: появился прогноз погоды на завтра

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В Киеве в пятницу, 10 апреля, похолодает, ожидается сильный ветер и небольшой дождь.

Такой прогноз погоды дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, такие изменения ожидаются в целом на территории всей Украины.

"В Киеве 10 апреля температура воздуха снизится до дневных +11...+12 градусов. Против нынешних +20 – это будет ощутимо. Еще ожидается сильный ветер, который усилит ощущение холода", – написала Диденко.

В Киеве резко изменится погода. Иллюстрация

В Киеве резко изменится погода. Иллюстрация

Синоптик отметила, что небольшой дождь в столице Украины вероятный ночью и утром, а днем снова будет сухая погода.

Погода в Киеве 10 апреля

Погода в Киеве 10 апреля

Facebook/Наталья Диденко

Погода в Киеве 10 апреля

Погода в Киеве 10 апреля

Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 году в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Прогноз погоды Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
во де невидаль. Про Кучки еврейские слышали?Только после них будет тепло.
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Кияни Жизнь столицы

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