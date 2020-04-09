В Киеве в пятницу, 10 апреля, похолодает, ожидается сильный ветер и небольшой дождь.
Такой прогноз погоды дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, такие изменения ожидаются в целом на территории всей Украины.
"В Киеве 10 апреля температура воздуха снизится до дневных +11...+12 градусов. Против нынешних +20 – это будет ощутимо. Еще ожидается сильный ветер, который усилит ощущение холода", – написала Диденко.
В Киеве резко изменится погода. Иллюстрация
Синоптик отметила, что небольшой дождь в столице Украины вероятный ночью и утром, а днем снова будет сухая погода.
Погода в Киеве 10 апреля
Facebook/Наталья Диденко
Погода в Киеве 10 апреля
Facebook/Наталья Диденко
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 году в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.