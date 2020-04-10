В Киеве подтвердили новые случаи COVID-19: среди больных – девочка и медики

В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, восемь женщин в возрасте от 21 и до 91 года, четверо мужчин от 35 до 71 года, а еще 14-летняя девочка.

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Также двое зараженных – медики. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 10 апреля, который транслировала КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 13 человек. Всего в столице уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заразились восемь женщин в возрасте от 21 до 91 года и 14-летняя девушка, четверо мужчин в возрасте от 35 до 71 года. Среди киевлян, которые заболели за минувшие сутки, – двое медиков", – подчеркнул Кличко.

В Киеве подтвердили новые случаи COVID-19. Иллюстрация

С 13 человек в больницы столицы были госпитализированы трое пациентов, другие остались лечиться дома, на самоизоляции, под контролем медиков. Всего в столице было сделано почти 3 300 экспресс-тестов, а лабораторных тестов ПЦР – 3 500.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, было подтверждено 488 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице – 348, а на территории области – еще 140.