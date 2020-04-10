Главная Новости
10 апреля • обновлено в 12:37
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве подтвердили новые случаи COVID-19: среди больных – девочка и медики

2.9т
Читать материал на украинском

В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, восемь женщин в возрасте от 21 и до 91 года, четверо мужчин от 35 до 71 года, а еще 14-летняя девочка.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Также двое из них – медики. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 10 апреля, который транслировала КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 13 человек. Всего в столице уже 348 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели восемь женщин в возрасте от 21 до 91 года и 14-летняя девушка, четверо мужчин в возрасте от 35 до 71 года. Среди киевлян, которые заболели за минувшие сутки, – двое медиков", – подчеркнул Кличко.

В Киеве подтвердили новые случаи COVID-19. Иллюстрация

В Киеве подтвердили новые случаи COVID-19. Иллюстрация

С 13 человек в больницы столицы были госпитализированы трое пациентов, другие остались лечиться дома, на самоизоляции, под контролем медиков. Всего в столице было сделано почти 3 300 экспресс-тестов, а лабораторных тестов ПЦР – 3 500.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Telegram/Виталий Кличко

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Telegram/Виталий Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, было подтверждено 488 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице – 348, а на территории области – еще 140.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
люди! не болейте!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа. В Черновицкой области на ближайшие выходные ввели особый режим.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги