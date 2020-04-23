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23 апреля • обновлено в 12:35
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В Киеве подтвердили более 1000 случаев коронавируса: COVID-19 ударил по детям и молодежи

2.2т
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В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года, а также семеро детей в возрасте до 17 лет (две девушки и пять парней).

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 23 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Yootube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 70 человек. Из них – пятеро медиков. Один случай, к сожалению, летальный", – сказал он.

В Киеве подтвердили более 1000 случаев коронавируса. Иллюстрация

В Киеве подтвердили более 1000 случаев коронавируса. Иллюстрация

Кличко подчеркнул, что постоянно увеличивается количество больных медиков – людей, которые стоят "на передовой", спасают жизни и здоровье других. Глава столицы поблагодарил их и напомнил о доплатах.

"На сегодня уже в Киеве в целом 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет, две девушки в возрасте до 17 лет, 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года, пятеро парней в возрасте до 17 лет", – заявил Кличко.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Telegram/Виталий Кличко

По его словам, в больницы столицы госпитализировали 24 пациента, другие – остались лечиться на самоизоляции, под контролем медиков.

"За прошедшие сутки выздоровели еще шесть человек. Всего в столице выздоровели 45 киевлян, которые лечились от коронавируса", – подчеркнул мэр Киева.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве

Telegram/Виталий Кличко

Как сообщалOBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 23 апреля зафиксировали 1510 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1059 (45 человек выздоровели), а на территории области – до 451 (33 выздоровели).

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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