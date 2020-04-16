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16 апреля • обновлено в 12:40
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/ Жизнь столицы

Коронавирус снова "ударил" по Киеву: подтверждены 644 случая

4.4т
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В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет и 20 мужчин от 19 до 60 лет, а также 2-летняя девочка.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 16 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 32 человека. Из них один – медик. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще один летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденные случаи заболевания COVID-19", – сказал Кличко.

Коронавирус снова "ударил" по Киеву. Иллюстрация

Коронавирус снова "ударил" по Киеву. Иллюстрация

"Заболели: 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет и 2-летняя девочка, а еще 20 мужчин в возрасте от 19 до 60 лет. В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", – подчеркнул он.

Мэр столицы отметил, случаи COVID-19 было зафиксировано не только в Киево-Печерской лавре, но и в Троицком Ионинском монастыре. В ближайшее время будет решаться вопрос о закрытии последнего на карантин.

Кличко также прокомментировал ситуацию в городской клинической больнице №6. По его словам, среди медиков, заболевших COVID-19 за это время в столице, 15 – из больницы №6. Большинство из них по состоянию на 16 апреля – дома, на самоизоляции, под контролем врачей. А медучреждение продолжило работать.

"В общем, сегодня в столице на самоизоляции находятся 179 медиков, контактировавших с пациентами, больными коронавирусом. В частности, это – медработники отделений, где лечились пациенты с пневмониями, у которых потом обнаружили COVID-19", – добавил он.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Из 644 человек 32 только смогли индефицировать?
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V Vall
V Vall
пока нет тестов!!! до сра-ки кари--очи!!!
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Кияни Жизнь столицы

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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

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