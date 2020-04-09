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9 апреля • обновлено в 17:15
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В Киеве количество случаев COVID-19 резко выросло до 300, в области – до 130

4.1т
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В Киеве по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, количество случаев коронавируса COVID-19 выросло до 300, в области – до 130.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 8 апреля сообщалось о 256 случаях в столице Украины и 120 в области.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая", – написала пресс-служба Минздрава.

В Киеве количество случаев COVID-19 резко выросло до 300, в области – до 130. Иллюстрация

В Киеве количество случаев COVID-19 резко выросло до 300, в области – до 130. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 102 случая;

  • Волынская область – 38 случаев;

  • Днепропетровская область – 41 случай;

  • Донецкая область – 11 случаев;

  • Житомирская область – 31 случай;

  • Закарпатская область – 51 случай;

  • Запорожская область – 47 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 218 случаев;

  • Кировоградская область – 78 случаев;

  • г. Киев – 300 случаев;

  • Киевская область – 130 случаев;

  • Львовская область – 61 случай;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Одесская область – 43 случая;

  • Полтавская область – 19 случаев;

  • Ривненская область – 64 случая;

  • Сумская область – 56 случаев;

  • Тернопольская область – 169 случаев;

  • Харьковская область – 5 случаев;

  • Херсонская область – 18 случаев;

  • Хмельницкая область – 16 случаев;

  • Черновицкая область – 302 случая;

  • Черкасская область – 80 случаев;

  • Черниговская область – 9 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины и областными лабораториями. По состоянию на 9 апреля в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 7901.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 8 апреля, в Украине официально было подтверждено 1668 случаев коронавируса COVID-19.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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