В Киеве по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, количество случаев коронавируса COVID-19 выросло до 300, в области – до 130.
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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 8 апреля сообщалось о 256 случаях в столице Украины и 120 в области.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая", – написала пресс-служба Минздрава.
В Киеве количество случаев COVID-19 резко выросло до 300, в области – до 130. Иллюстрация
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 102 случая;
Волынская область – 38 случаев;
Днепропетровская область – 41 случай;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 31 случай;
Закарпатская область – 51 случай;
Запорожская область – 47 случаев;
Ивано-Франковская область – 218 случаев;
Кировоградская область – 78 случаев;
г. Киев – 300 случаев;
Киевская область – 130 случаев;
Львовская область – 61 случай;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 43 случая;
Полтавская область – 19 случаев;
Ривненская область – 64 случая;
Сумская область – 56 случаев;
Тернопольская область – 169 случаев;
Харьковская область – 5 случаев;
Херсонская область – 18 случаев;
Хмельницкая область – 16 случаев;
Черновицкая область – 302 случая;
Черкасская область – 80 случаев;
Черниговская область – 9 случаев.
Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины и областными лабораториями. По состоянию на 9 апреля в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 7901.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 8 апреля, в Украине официально было подтверждено 1668 случаев коронавируса COVID-19.
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