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4 апреля • обновлено в 11:18
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В Киеве подтвердили 25 новых случаев заражения COVID-19: данные на 4 апреля

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За минувшие сутки, 3 апреля, в Киеве подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Всего в столице зафиксировали 214 случаев заражения, сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

Больными оказались 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет и 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет. Среди зараженных двое медиков.

"10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 15 – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", – добавил Кличко.

Количество больных по районам Киева:

  • Голосеевский +3

  • Дарницкий +1

  • Деснянский +2

  • Днепровский +4

  • Оболонский +3

  • Печерский +3

  • Подольский +4

  • Святошинский +1

  • Соломенский +2

  • Шевченковский +2

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Автор
Тимур Григоренко
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