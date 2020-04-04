В Киеве подтвердили 25 новых случаев заражения COVID-19: данные на 4 апреля

За минувшие сутки, 3 апреля, в Киеве подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Всего в столице зафиксировали 214 случаев заражения, сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
Больными оказались 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет и 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет. Среди зараженных двое медиков.
"10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 15 – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", – добавил Кличко.
Количество больных по районам Киева:
Голосеевский +3
Дарницкий +1
Деснянский +2
Днепровский +4
Оболонский +3
Печерский +3
Подольский +4
Святошинский +1
Соломенский +2
Шевченковский +2
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