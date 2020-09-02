В Киеве подскочило число госпитализаций с COVID-19, многие в тяжелом состоянии

В Киеве за прошедшие сутки, 1 сентября, в больницы госпитализировали 75 пациентов с коронавирусом (COVID-19).

Всего в больницах столицы с диагнозом COVID-19 пребывают 788 человек. Об этом на брифинге в среду, 2 сентября, сообщил глава Киева Виталий Кличко.

"Резко увеличилось количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 75 пациентов! Всего на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 788 больных коронавирус, из них 19 детей. 164 пациента – в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 – под аппаратами ИВЛ. Еще 100 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", – сказал мэр города.

Кличко отметил, что больницы для пациентов с COVID-19 работают в режиме инфекционных госпиталей. В общем, они заполнены почти на 54%.

Также Кличко добавил, что выросло число больных пневмонией – 144 новых пациентов за сутки, всего лечится – 1128 больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за сутки в 2 раза выросло число больных COVID-19.

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