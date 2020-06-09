В Киеве подростки бегали по вагону метро: их наказали пассажиры. Видео

В Киеве подростки устроили бег по вагону метро и попытались покататься между ними, но их урезонил один из пассажиров.

Один из инцидентов произошел на станции метро "Днепр". Соответствующие видео опубликованы на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

В Киеве подростки побегали по вагону метро Facebook "Киев оперативный"

Трое подростков устроили бег по крыше вагона, затем спрыгнули с него и убежали через турникеты.

Также двое из них залезли между вагонами на станции "Арсенальная", однако эта попытка оказалась провальной. Один из пассажиров вышел и выдернул любителей острых ощущений на перрон. Подростки решили сопротивляться, но пассажир ударил одного из них ладонью по голове.

В Киеве подростки решили прокатиться между вагонами Facebook "Киев оперативный"

В Киеве подростки решили прокатиться между вагонами Facebook "Киев оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском метро подростки до потери сознания избили 20-летнего парня, который сделал им замечание из-за их поведения.