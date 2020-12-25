В Киеве подрались пассажиры троллейбуса, мужчину пырнули ножом. Видео 18+
В троллейбусе в Киеве в четверг, 24 декабря, подрались пассажиры. В результате один мужчина получил ножевое ранение, его госпитализировали.
Инцидент произошел в троллейбусе, следовавшем по маршруту № 31 в направлении Троещины. Видео разборок опубликовали на Facebook-странице "Вартові еспресо" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
По данным очевидцев, трое мужчин затеяли драку с тремя другими пассажирами общественного транспорта. Что именно стало причиной, неизвестно.
"В качестве аргументов в ход пошли не только кулаки, но и нож", – сказано в сообщении.
На записи слышно, как мужчины матерятся и обзывают друг друга, а потом дерутся в проходе троллейбуса. Из фраз героев видео не понятно, почему они конфликтуют.
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