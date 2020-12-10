В Киеве начал дорожать проезд в маршрутках

В Киеве с 12 декабря на одну гривну подорожает стоимость проезда в маршрутках №442 и №442-д.

Как рассказали OBOZREVATEL в компании-перевозчике, на такой шаг они были вынуждены пойти по нескольким причинам.

"Мы не будем поднимать (стоимость проезда – Ред.), а стабилизировать. Чтобы они были одинаковы по городу Киеву – как в городском (коммунальном – Ред.), так и у нас в частном. То есть, было 7 гривен, а станет 8 гривен", – рассказал директор "Политехавто-Б" Иван Бацан.

Он уточнил, что в отличие от коммунального транспорта, частным перевозчикам не компенсируют проезд льготных категорий пассажиров.

"Около 30% (пассажиров – Ред.) мы возим пенсионеров. Сейчас в основном они ездят. Это одна из причин, почему мы стабилизируем цены. Вторая – полностью упал пассажиропоток в Киеве. Не только на наших, но и на всех маршрутах по городу. Из-за эпидемии. Дальше будет еще хуже", – резюмировал Бацан.

Перевозчик заявляет, что вынужден поднимать цены. EasyWay

Стоимость повысится на одну гривну. EasyWay

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА OBOZREVATEL отметили, что частные перевозчики не обязаны согласовывать повышение цен на проезд.

"Так как на сегодняшний день цены на пассажирские перевозки в режиме маршрутного такси не регулируемые, то они только уведомляют о том, что повышают (стоимость – Ред.). А согласования – такого нет", – уточнили в КГГА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года.